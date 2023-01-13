الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يبحث مع «TRS» السويسرية الشراكة فى إعادة تدوير الإطارات

المهندس محمود عصمت
المهندس محمود عصمت

استقبل المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، السفيرة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى القاهرة، والوفد المرافق لها من شركة «Tyre Recycling Solutions» السويسرية، برئاسة بيير كلادني، رئيس مجلس الإدارة.

وبحث اللقاء فرص التعاون والشراكة الممكنة مع الشركة السويسرية في مجال إعادة تدوير الإطارات المستعملة والتالفة، وتحقيق الاستفادة المثلى منها بإعادة تدويرها وتحويلها إلى العديد من المنتجات، والحد من الملوثات الناتجة عنها.

استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من رئيس "TRS" حول ما تقدمه الشركة من حلول لجمع ومعالجة وإعادة تدوير الإطارات من خلال تطوير وتنفيذ تقنيات وعمليات تجارية مبتكرة، ما يجعلها مصدرًا لمادة كيميائية متخصصة هي "مساحيق المطاط" التي تستخدم في العديد من الصناعات.

وأكد المهندس محمود عصمت اهتمام الوزارة بالمشروعات التي تعتمد على الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة تماشيًا مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، واتساقًا مع توصيات قمة المناخ cop27 التي استضافتها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أهمية مشروع إعادة تدوير الإطارات لإسهامه في حل العديد من المشكلات ليس فقط القضاء على الإطارات المستعملة، ولكن أيضًا بتحويلها إلى منتجات ومواد تدخل في صناعات عديدة، بالإضافة إلى ما يوفره هذا المشروع من فرص عمل وقيمة للاقتصاد.

إعادة تدويرها إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة إستراتيجية الدولة شركة جنوب الوادي عباد الشمس جولاته الميدانية المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت

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وائل لطفي

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