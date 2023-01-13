شعبة الأجهزة الكهربائية: استقرار الأسعار مرهون باستقرار سعر صرف العملات

أشاد وافي أبوسمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للإفراج عن السلع المكدسة بالموانئ، وتسهيل إجراءات الإفراج عنها.

وقال أبوسمرة، في تصريحات صحفية اليوم، إن أسعار صرف العملات قد تدفع الموزعين إلى تثبيت الأسعار، وذلك لأن استقرار الأسعار مرهون باستقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة.

وأضاف أبوسمرة أن أسعار الأجهزة الكهربائية قد تشهد ارتفاعًا في الأسعار خلال الأسبوع الحالي، نتيجة قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف، والارتفاع الكبير الذي يشهده الدولار أمام الجنيه، والذي تخطى حاجز الـ 32 جنيهًا في سابقة هي الأولى من نوعها، مما أحدث بلبلة وصدمة كبيرة في الأسواق.

وأكد وافي أبوسمرة أن مشكلة الموزعين الحالية ليست في تحرير سعر الصرف، ولكن الأزمة الحقيقية في عدم استقرار الأسعار وارتباك السوق، إضافة إلى نقص البضائع.

وتوقع أبوسمرة أن يشهد سوق الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية استقرارًا في الأسعار، بعد قرارات مجلس الوزراء المنظمة لسعر الصرف، وخروج البضائع المكدسة من الموانئ، والتي من شأنها أن تحدث انفراجة كبيرة في السلع التي تعاني السوق المصرية من عدم توافرها.

جدير بالذكر أن الحكومة أفرجت عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال الفترة من 1 وحتى 10 يناير الجاري، ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ أول ديسمبر 2022 إلى 8.5 مليار دولار.

ويتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستجدات الخاصة بموقف البضائع المفرج عنها بالموانئ المصرية، لمختلف الأغراض الاستيرادية، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، أو من خارجه.