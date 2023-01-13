محافظ أسيوط: تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ البيع

وجّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتفتيش على التراخيص والشهادات الصحية وسلامة الأغذية والسلامة الصحية، بالإضافة إلى إعلان الأسعار والفواتير للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، مشددًا على ضرورة مواجهة كل صور المُغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري والتأكد من جودة وسلامة المواد والسلع المعروضة.

وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية والتموين والصحة ومراقبة الأغذية والرخص والإشغالات والنظافة والبيئة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وغيرها.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه تم ضبط 48 مخالفة تموينية متنوعة وذلك خلال حملات تم شنها بمركزيّ القوصية وديروط، وذلك في إطار جهود مديرية التموين والإدارات التموينية التابعة ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعيون إبراهيم نائب رئيس مركز ديروط ومصطفى فتحي رئيس مركز ومدينة القوصية.

جاء ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لذلك من بينها محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من التسعيرة المقررة وشهادات صحية وعدم وجود فواتير ومنتجات مجهولة المصدر ونظافة وغيرها.

وذلك لتوقيع العقوبات على المتاجرين بحقوق المواطنين وفرض الانضباط والقضاء على جميع صور التلاعب، فضلاً عن مصادرة الكمية المضبوطة والتحفظ عليها موضحًا أن هذه السلع المضبوطة يتم بيعها بتسعيرة خارجية مغالاة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهول المصدر وأخرى منتهي الصلاحية، حيث يتم التعامل معها بمعرفة الجهات المختصة وإحالة المحاضر للنيابة.