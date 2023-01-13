أهل النوبة يروون تجربة مشاركتهم في المعرض العربي للأسر المنتجة

استضاف برنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «dmc»، مجموعة من أهل النوبة، المشاركين في المعرض العربي للأسر المنتجة، للحديث عن تجربتهم في المعرض والذي أُقيم في قصر القبة.

وقالت عائشة محمد، إحدى المشاركات في المعرض، إن فلسطين، من أكثر الدول التي تقدم صناعات يدوية مميزة، وتشبه الصناعات البدوية والنوبية، متابعة أنه تم تقديم أكثر من عروض فنية بالمعرض، نالت إعجاب الجميع، وقامت بالغناء على الهواء.

وأوضح إيهاب سليمان، أحد المشاركين في معرض العربي للأسر المنتجة، أن المعرض يشارك فيه 13 دولة عربية، وأن البيع كان كبيرًا ومميزًا، مؤكدًا أن جميع السفراء والمسؤولين كانوا يتجولون في الجناح المصري، لمتابعة القطع اليدوية المميزة.

ويعد المعرض العربي للأسر المنتجة، فرصة مهمة للنهوض بقطاع الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتراثية العربية وتبادل الخبرات بين الدول العربية، كما يشكل فرصة للترويج للمنتجات من خلال المعروضات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية.

وبلغت عدد الأسر المنتجة المشاركة في المعرض حوالي 150 أسرة منتجة موزعة إلى 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية.