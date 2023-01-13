أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 يناير 2023

شهدت أسعار النحاس استقرارًا في الأسواق، اليوم الجمعة.

وجاءت أسعار النحاس كالتالي:

- سجل سعر كيلو النحاس من 190 إلى 207 جنيهات للكيلو.

- سجل سعر طن النحاس 207000 جنيه للطن.

- سجل سعر الرفوف من نحاس أصفر لون أحمر 299 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو نحاس أحمر خردة خشن 157 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة ناعم من 80 إلى 145 جنيهًا.

- سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات.

- يتراوح سعر سلك النحاس معزول من 10 إلى 20 جنيهًا.