الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 يناير 2023

النحاس
النحاس

شهدت أسعار النحاس استقرارًا في الأسواق، اليوم الجمعة.

وجاءت أسعار النحاس كالتالي: 

- سجل سعر كيلو النحاس من 190 إلى 207 جنيهات للكيلو.

- سجل سعر طن النحاس 207000 جنيه للطن.

- سجل سعر الرفوف من نحاس أصفر لون أحمر 299 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو نحاس أحمر خردة خشن 157 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة ناعم من 80 إلى 145 جنيهًا.

- سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات.

- يتراوح سعر سلك النحاس معزول من 10 إلى 20 جنيهًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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