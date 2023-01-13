أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الجمعة 13 يناير 2023

شهدت أسعار الأسمدة الأزوتية استقرارًا في الأسواق، اليوم الجمعة 13 يناير.

وجاءت الأسعار كالتالي:

- اليوريا 8200 جنيه للطن.

- النترات 8000 جنيه للطن.

- الفوسفات الناعم 12.5% بلغ 2500 جنيه.

- الفوسفات الخشن 12.5% سجل 3500 جنيه.

التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة

وكشف آخر تقرير صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة من يناير- أكتوبر 2022 عن زيادة واضحة في أداء الصادرات غير البترولية مما قيمته 27.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضى 2021، إلى ما قيمته أكثر من 30.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالى 2022 بزيادة تقدر بـ12%.

وتصدرت صادرات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية بما قيمته 7.118 مليار دولار، لتمثل 23% من إجمالي الصادرات محققة معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته 27% عما تحقق خلال نفس الفترة من 2021 الماضي، والذي بلغت قيمة صادراته 5.588 مليار دولار، تليها صادرات مواد البناء التي بلغت نحو 5.751 مليار دولار بما يمثل 19% من إجمالي الصادرات.

وجاءت فى المركز الثالث صادرات الصناعات الغذائية بقيمة 3.563 مليار دولار بما يمثل 11% من إجمالي الصادرات لتمثل صادرات القطاعات الثلاث نحو 53% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وجاءت السلع الهندسية والإلكترونية فى المركز بإجمالي صادرات بلغت قيمتها 3.077 مليار دولار، بما يمثل 9% من إجمالي الصادرات.

صادرات الصناعات الكيماوية

وحقق معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير- أكتوبر 2022 زيادة واضحة، لعل أبرزها صادرات الأسمدة بنسبة زيادة 46% لتبلغ ما قيمته 2.678 مليار دولار، واللدائن بنسبة زيادة 7% لتبلغ ما قيمته 2.114 مليار دولار، والكيماويات العضوية وغير العضوية والمتنوعة بنسبة زيادة 57%، ليبلغ إجمالي قيمة صادراتها 1.453 مليار دولار.

وتوقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن تصل الصادرات بنهاية العام الحالي إلى ما قيمته 8.5 مليار دولار.