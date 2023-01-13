الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الجمعة 13 يناير 2023

الأسمدة
الأسمدة

شهدت أسعار الأسمدة الأزوتية استقرارًا في الأسواق، اليوم الجمعة 13 يناير.

وجاءت الأسعار كالتالي:

- اليوريا 8200 جنيه للطن.

- النترات 8000 جنيه للطن.

- الفوسفات الناعم 12.5% بلغ 2500 جنيه.

- الفوسفات الخشن 12.5% سجل 3500 جنيه.

التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة

وكشف آخر تقرير صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة من يناير- أكتوبر 2022 عن زيادة واضحة في أداء الصادرات غير البترولية مما قيمته 27.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضى 2021، إلى ما قيمته أكثر من 30.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالى 2022 بزيادة تقدر بـ12%.

وتصدرت صادرات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية بما قيمته 7.118 مليار دولار، لتمثل 23% من إجمالي الصادرات محققة معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته 27% عما تحقق خلال نفس الفترة من 2021 الماضي، والذي بلغت قيمة صادراته 5.588 مليار دولار، تليها صادرات مواد البناء التي بلغت نحو 5.751 مليار دولار بما يمثل 19% من إجمالي الصادرات.

وجاءت فى المركز الثالث صادرات الصناعات الغذائية بقيمة 3.563 مليار دولار بما يمثل 11% من إجمالي الصادرات لتمثل صادرات القطاعات الثلاث نحو 53% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وجاءت السلع الهندسية والإلكترونية فى المركز بإجمالي صادرات بلغت قيمتها 3.077 مليار دولار، بما يمثل 9% من إجمالي الصادرات.

صادرات الصناعات الكيماوية

وحقق معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير- أكتوبر 2022 زيادة واضحة، لعل أبرزها صادرات الأسمدة بنسبة زيادة 46% لتبلغ ما قيمته 2.678 مليار دولار، واللدائن بنسبة زيادة 7% لتبلغ ما قيمته 2.114 مليار دولار، والكيماويات العضوية وغير العضوية والمتنوعة بنسبة زيادة 57%، ليبلغ إجمالي قيمة صادراتها 1.453 مليار دولار.

وتوقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن تصل الصادرات بنهاية العام الحالي إلى ما قيمته 8.5 مليار دولار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

حبس 24 متهمًا ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في القليوبية

وزير الإسكان يكشف تفاصيل طرح 20044 وحدة سكنية بالمدن الجديدة

الهند تخصص 2.15 مليار دولار لتمويل برنامج تحفيز إنتاج الهيدروجين الأخضر

مصرع مواطن إثر تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية في طنطا

إطلاق ماراثون الأقصر بمشاركة 1000 عداء.. وصبحى: يسهم فى زيادة الحركة السياحية

معهد التخطيط يحصل على «الأيزو» في مجالي السلامة والصحة المهنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى