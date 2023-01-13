«الزراعة في أسبوع»..متابعة منظومة الأمن الغذائي ومشروع إنشاء محطة شتلات قصب السكر

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الحصاد الأسبوعي" في نسخته 125 لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 6 إلى 12 يناير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وسلط الانفوجراف الضوء على، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتناول الاجتماع متابعة تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصري.

- متابعة منظومة الأمن الغذائي

وكذلك الاجتماع الذي عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتناول الاجتماع متابعة منظومة الأمن الغذائي، وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بحضور كل من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و عصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي والمهندس طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بينما تفقد رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري والوفد المرافق له معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال زيارته إلى القاهرة، حيث رافقه وزير الإعلام والثقافة والسياحة داؤود أويس جامع، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية ‏والداجنة، والسفير إلياس شيخ أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية في مصر، وعدد من المسؤولين الصوماليين.

- متابعة مستجدات وتطورات مشروع إنشاء محطة شتلات قصب السكر بأسوان

كما عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع اللواء أ.ح ‏كرم سالم محمد سلامة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك للاطلاع على آخر مستجدات وتطورات مشروع إنشاء محطة شتلات قصب السكر في منطقة وادي الصعايدة بمحافظة أسوان، والتي تأتي في إطار اهتمام الدولة بمزارعي القصب ورفع مستوى معيشتهم، كذلك أعلن الوزير، أنه تم الافراج عن مستلزمات الأعلاف خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر تم الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 72 مليون دولار.

واستعرضت الوزارة، هذا الأسبوع تقريرا، حول أبرز أنشطة العلاقات الزراعية الخارجية خلال عام 2022، حيث تعتبر العلاقات الزراعية الخارجية الذراع الأساسي المعني بتعزيز علاقات وزارة الزراعة مع دول العالم، كذلك تقريرا حول أبرز انشطة المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية وفروعه المختلفة، خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري.

- انطلاق موسم الصيد في مزرعة برسيق للاستزراع السمكي بالبحيرة

فيما أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات انطلاق موسم الصيد في واحدة من أكبر المزارع السمكية على مستوى الجمهورية وهى مزرعة برسيق للاستزراع السمكي بمحافظة البحيرة، كذلك أعلن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL إعادة تأهيل عدد 36,250 متر طولي مساقى بمنطقة مطوبس – كفر الشيخ بقرى (إبراهيم الدسوقى – السيد البدوى – سيدى طلحة) والتي ساهمت في التغلب على مشكلة عدم وصول المياه لنهايات الأفرع.

كما أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدم صحة الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأورمان، واكدت على ان الحديقتين ستظل تحت ولاية وزاره الزراعة واستصلاح الاراضى، كذلك نفت ما تم تداوله من أنباء تزعم تجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع تنفيذ خطة لتطويرها، مُوضحةً أن حديقة الحيوان ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن المساس بها، أو قطع أي من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بها، مشيرةً إلى أنه سيتم تنفيذ خطة لتطوير الحديقة، كما كشفت أيضا من خلال انفوجراف نشره مركز المعلومات الصوتية والمرئية، عن8 حقائق هامة حول تطوير حديقتي الحيوان والأورمان.

- الاستعداد لمكافحة القوارض قبل تكوين السنابل في محصول القمح

وأعلنت الوزارة، الاستعداد لمكافحة القوارض قبل طرد (تكوين) السنابل في محصول القمح عن طريق حملة لتحزيم زراعات القمح، حيث تقوم الإدارة بحصر احتياجات المحافظات وتحديد الكميات اللازمة من الطعوم سواء حادة السمية أو المزمنة، والقيام بالدورات التدريبية وتثقيف المرأة الريفية، كما تم أيضا تنفيذ قافلة بيطرية في محافظة القليوبية، لعلاج ماشية صغار المزارعين والمربين، حيث تم علاج وفحص أكثر من 400 رأس ماشية مجانا لصغار المربين في قرية شبلنجة بمحافظة القليوبية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كذلك تم إعطاء أكثر من 6.6 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة والتي بدات 19 نوفمبر الماضي، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة".

بينما أطلق المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، فعاليات البرنامج التدريبي الأول لعام 2023 في مجال ( طرق وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبي في العينات الغذائية والبيئيه) والذي تستمر لمدة 5 أيام، كما تم تدريب الباحثين بقسم السموم الفطرية على طرق التحليل في مجال السموم الفطرية، كما شارك المعمل في ورشة العمل التي نظمها معهد المعايرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz حول المشروع المشترك بينهم لتطوير ورفع كفاءة جهات التحليل في مجال الأغذية، فيما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء خلال هذا الاسبوع حوالي، 7600 شهادة.

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