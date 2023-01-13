إطلاق ماراثون الأقصر بمشاركة 1000 عداء.. وصبحى: يسهم فى زيادة الحركة السياحية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن ماراثون الأقصر الدولي له أهمية خاصة ويسهم في زيادة الحركة السياحية الدولية الوافدة لمحافظة الأقصر وارتفاع معدلاتها مرة أخرى، إلى جانب جذب المزيد من الحركة السياحية الرياضية للمدينة.

جاء ذلك خلال إطلاقه، اليوم الجمعة، شارة بدء ماراثون الأقصر الدولي في دورته الثلاثون صباح اليوم يرافقه المحافظ المستشار مصطفي ألهم واسماعيل الفآر رئيس قطاع الشباب، والدكتور محمد عبدالقادر مساعد الوزير.

يشارك في الماراثون أكثر من 1000 عداء من مختلف دول العالم

يقام الماراثون تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وسط أجواء رائعة في أحضان المعالم الأثرية بالبر الغربي في الأقصر، ويشارك به أكثر من 1000 عداء من مختلف دول العالم.

ومن جهته، أكد محافظ الأقصر استعداد المحافظة لاستضافة كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تهدف إلي تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة.

وفي ختام الماراثون، كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، العدائين الفائزين (رجال- سيدات).