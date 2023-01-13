الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوريس جونسون يخطط لزيارة العاصمة الأوكرانية خلال الأشهر المقبلة

جونسون
جونسون

يخطط رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف في الأشهر المقبلة، جاء ذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن جونسون نفسه ومصادر أوكرانية لم تسمها.

وقال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، إنه يعتزم السفر إلى كييف في الأشهر المقبلة للتعبير علنا عن دعمه لأوكرانيا، وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون يعتزم الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال الزيارة، فيما أكدت المصادر الأوكرانية للصحيفة، خطط جونسون لكنها قالت إنه لم يتم تحديد موعد محدد لزيارته حتى الآن.

- مخاوف من أن زيارة جونسون قد تقوض مكانة رئيس الوزراء البريطاني الحالي

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن كبار ممثلي حزب المحافظين لديهم مخاوف من أن زيارة جونسون قد تقوض مكانة رئيس الوزراء البريطاني الحالي ريشي سوناك.

من جانبه، حذر رئيس لجنة الدفاع فى مجلس العموم توبياس إلوود، جونسون، الذي استقال من رئاسة حزب المحافظين والحكومة البريطانية الصيف الماضي، من أنه يجب عليه عدم التدخل في العلاقة الرسمية بين البلدين.

يجدر الإشارة إلى أن جونسون قام خلال العام الماضي بثلاث زيارات لكييف، مؤكدًا ضرورة استمرار تقديم الدعم لكييف، رغم آثاره الثقيلة على ميزانية بريطانيا.

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وفى نوفمبر الماضى، أعلن بوريس جونسون، عن حملة لجمع التبرعات لشراء الأدوية لأوكرانيا، قبيل عطلة عيد الميلاد في البلاد.

وذكرت صحيفة الجارديان، أن توقيت دعوة جونسون يتزامن مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، عندما تقام العديد من الفعاليات الخيرية في البلاد، والتي غالبا ما ينضم إليها المشاهير.

وتابع جونسون: "البريطانيون معروفون بكرمهم وانفتاحهم العقلي ويظهرون هذه الصفات حتى عندما تكون الأوقات صعبة في البلاد، لذلك، أحث الناس على التعمق أكثر في جيوبهم في عيد الميلاد هذا العام"، وفقا للجارديان.

بوريس جونسون كييف الجارديان أوكرانيا الرئيس الأوكراني

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