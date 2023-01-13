الأهلى يكشف عن تفاصيل مشروع اكتشاف المواهب اليوم

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الواحدة ظهراليوم الجمعة بمقر الجزيرة، بحضور محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، وأعضاء مجلس الإدارة والسفير الهولندي في القاهرة، للإعلان عن تفاصيل مشروع اكتشاف وإعداد المواهب وتنميتها، وتوقيع عقود المشروع بين النادي وشركة أمستردام كلينك الهولندية التي تتولى الإشراف على المشروع.

ويهدف المشروع إلى اكتشاف المواهب وتحسين الأداء الرياضي والعمل على الاستفادة من التجارب الأوروبية بشكل عام والهولندية بشكل خاص، حيث تمثل تجربة هولندا نموذجًا مميزًا في اكتشاف المواهب وتطويرها خاصة مع تحقيق مراكز متقدمة في الدورات الأولمبية، حيث حققت نجاحات كبيرة على صعيد البطولات والميداليات، إلى جانب توسيع قاعدة ممارسة الرياضة.

وتعتمد آلية عمل المشروع على اكتشاف المواهب من سن 4 إلى 16 سنة، من خلال إقامة تجمعات دورية في فروع النادي بمدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، ومن خلالها سيقوم فريق من الخبراء الهولنديين بعمل قياسات واختبارات للمواهب المختلفة، وبناء عليها يتم تقسيم الجميع إلى عدة فئات تتعلق بدرجة الموهبة والاستعداد لممارسة اللعبات وفقا لإمكانات وقدرات كل لاعب، مع وضع برامج فائقة لتنميتها بالشكل المناسب.

ويخضع المتقدمون للاختبارات لتقييم مستمر لمدة 6 أشهر، فيما سيتم تنظيم فترات معايشة في هولندا للمشاركين في المشروع من جانب النادي الأهلي، مع توجيه العناصر المميزة للالتحاق بأكاديميات اللعبات المختلفة بالنادي، مما يوفر فرصة للكشف عن مواهب مميزة تكون نواة لفرق النادي مستقبلًا.

ويهدف المشروع بشكل عام إلى تقديم مواهب حقيقية لفرق النادي والمنتخبات الوطنية، ويضمن تجهيزها بشكل مناسب وفقًا لأفضل المدارس الرياضية في العالم، ما يسهم في توفير عناصر مميزة من اللاعبين، إلى جانب توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وخلق أجيال تؤمن بقيم الرياضة بشكل عام.