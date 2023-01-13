أخبار فاتتك| أسرار في حياة خالد الصاوي.. ومحمود جاد يعتذر لـ جماهير الأهلي

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والاقتصادية والفنية والسياسية، ويرصد «الدستور» أبرزها في نشرة «أخبار فاتتك».

قارئة التاروت تكشف أسرارًا خاصة فى حياة النجم خالد الصاوى

كشفت قارئة التاروت أسرارًا خاصة في حياة النجم خالد الصاوي، قائلة: "إن كروت الطاقة الخاصة بالنجم خالد الصاوي تقول إنه في الماضي القريب جدًا، يوجد منزل أسري يبنى من أول وجديد، وعلاقات أسرية تكون أفضل".. للمزيد اضغط هنا.

محمود جاد يعتذر لـ جماهير الأهلى بسبب إهداره الوقت

تقدم محمود جاد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، باعتذار لجماهير الأهلي بسبب إهداره الوقت في المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال جاد في تصريحات تليفزيونية "من الجيد الحصول على نقطة من مواجهة الأهلي.. للمزيد اضغط هنا.

طارق الشناوى يطالب بتحويل مصطفى كامل نقيب الموسيقيين للتحقيق

هاجم الناقد الفني طارق الشناوي، الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على خلفية تصريحاته الأخيرة حول تعاطي الكثير من أعضاء النقابة المخدرات.

وكتب الشناوي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، “نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يهين أعضاء النقابة الذين وضعوه على الكرسي.. للمزيد اضغط هنا.

إعلام أمريكى: ترامب اقترح استخدام السلاح النووى ضد كوريا الشمالية

اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال رئاسته لبلاده توجيه ضربة نووية لكوريا الشمالية، واتهام دولة أخرى بالهجوم، وفقًا لكتاب نشر عن سيرته الرئاسية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أنه وخلف الأبواب المغلقة في عام 2017، ناقش دونالد ترامب فكرة استخدام سلاح نووي.. للمزيد اضغط هنا.

هذه فرصتك الأخيرة.. رسالة نارية من مرتضى إلى كهربا

بعث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي بشأن أزمته الأخيرة مع الفارس الأبيض.. للمزيد اضغط هنا.