مدعى عام أمريكا يعين مستشارا خاصا للتحقيق فى «وثائق بايدن السرية»

أعلن المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، الخميس، تعيين روبرت هور مستشارا خاصا للتحقيق في مسألة "الوثائق السرية" الخاصة بالرئيس جو بايدن.

جاء هذا القرار بعد اكتشاف دفعتين من الوثائق السرية لبايدن عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما عام 2017.

وقال جارلاند إنه أخطر أعضاء معينين من مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس بقرار التعيين.

وأشار إلى أنه وقع أمر تعيين هور بهذا المنصب الذي يخوله التحقيق في ما إذا كان أي شخص أو كيان قد انتهك القانون الأمريكي.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إنه "تم العثور على المزيد من الوثائق السرية في منزل بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، معظمها في مكان للتخزين في المرآب".

وقال ريتشارد ساوبر المستشار الخاص لبايدن، إن محامي الرئيس "فتشوا مساكنه في ويلمنغتون وشاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير بعد العثور على وثائق سرية في مركز بين بايدن للأبحاث بواشنطن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".