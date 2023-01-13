من بينها «شجرة حبنا».. خريطة المعارض التشكيلية لهذا الأسبوع

يشهد هذا الأسبوع، بداية من غد السبت، افتتاح عدد كبير من المعارض التشكيلية، في العديد من القاعات، والتي تجمع ما بين فنانين من اتجاهات فنية مختلفة، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

معرض «شجرة حبنا»

يفتتح الفنان التشكيلي عبد الوهاب حوام، معرضه الفردي الخاص "شجرة حبنا"، وذلك بجاليري المشربية، والذي يستمر لمدة أسبوعين، ويضم المعرض 30 عملًا فنيًا متنوعًا مليئ بقصص الحب، المفعمة بالحياة، والقريبة لفكر وقلب المتلقي .

يتميز الفنان عبدالوهاب حوام باستخدامه الألوان الغنية والمتباينة وتعبيره الحالم لما يجول بخاطره، وكانت الشرارة الأولى لفكرة المعرض هي رغبته الدائمة لرؤية المزيد من الأشجار المثمرة في الأحياء والشوارع، وهنا جاءت ولادة معرض "شجرة حبنا".

معرض «ذكريات على ضفاف النيل»

وفي السادسة مساء الأحد الموافق 14 يناير الجاري، تحتضن قاعة جرانت بمقرها الكائن بشارع الجمهورية بعابدين، معرض الفنان محمد دسوقي، والذي يقام تحت عنوان "ذكريات على ضفاف النيل"، ويستمر المعرض حتي 2 فبراير 2023.

معرض «التقاء الروح والجسد»

كما تحتضن قاعة زايد للفن التشكيلي، بحي الشيخ زايد، غدًا السبت، افتتاح معرض "التقاء الروح والجسد"، للفنان التشكيلي أيمن طاهر، نجل التشكيلي الراحل صلاح طاهر.

وفي السادسة من مساء بعد غد الأحد، يفتتح معرض استيعادي للفنان الراحل علي الروبي، وذلك بقاعة الهناجر في مقرها الكائن بساحة الأوبرا بأرض الجزيرة، ويستمر المعرض حتى 20 يناير الجاري.

وفي السادسة مساء غد السبت، يفتتح الفنان التشكيلي ياسر نبايل، فعاليات معرضه الشخصي، والذي يقام تحت عنوان "إلي موديلياني"، والذي يستمر حتي التاسع من شهر فبراير القادم، وذلك بقاعة ليوان.

أما في السادسة من مساء اليوم الجمعة، يفتتح الخزاف محمد مندور، معرضه الفردي الخاص، والذي يقام بعنوان "ابن الفسطاط"، وذلك بجاليري بيكاسو بالزمالك، هذا ويستمر المعرض حتي الرابع من شهر فبراير القادم.

في سياق متصل، وفي قاعة بيكاسو للفن التشكيلي أيضًا، يطلق فنان الكاريكاتير عمرو فهمي، فعاليات معرضه الفردي "أهل كايرو تو"، وذلك في نفس التوقيت ــ السادسة مساء اليوم ــ ويستمر المعرض حتى 4 فبراير 2023.

معرض «زاد الخيال»

كما يحتضن جاليري مصر بالزمالك، افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي "زاد الخيال"، للفنان عبد الحكيم مصطفي، ويستمر المعرض حتى 2 فبراير القادم.