الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

من بينها «شجرة حبنا».. خريطة المعارض التشكيلية لهذا الأسبوع

إحدي لوحات معرض شجرة
إحدي لوحات معرض شجرة حبنا

يشهد هذا الأسبوع، بداية من غد السبت، افتتاح عدد كبير من المعارض التشكيلية، في العديد من القاعات، والتي تجمع ما بين فنانين من اتجاهات فنية مختلفة، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

معرض «شجرة حبنا»

يفتتح الفنان التشكيلي عبد الوهاب حوام، معرضه الفردي الخاص "شجرة حبنا"، وذلك بجاليري المشربية، والذي يستمر لمدة أسبوعين، ويضم المعرض 30 عملًا فنيًا متنوعًا مليئ بقصص الحب، المفعمة بالحياة، والقريبة لفكر وقلب المتلقي .

يتميز الفنان عبدالوهاب حوام باستخدامه الألوان الغنية والمتباينة وتعبيره الحالم لما يجول بخاطره، وكانت الشرارة الأولى لفكرة المعرض هي رغبته الدائمة لرؤية المزيد من الأشجار المثمرة في الأحياء والشوارع، وهنا جاءت ولادة معرض "شجرة حبنا".

معرض «ذكريات على ضفاف النيل» 

وفي السادسة مساء الأحد الموافق 14 يناير الجاري، تحتضن قاعة جرانت بمقرها الكائن بشارع الجمهورية بعابدين، معرض الفنان محمد دسوقي، والذي يقام تحت عنوان "ذكريات على ضفاف النيل"، ويستمر المعرض حتي 2 فبراير 2023.

معرض «التقاء الروح والجسد»

كما تحتضن قاعة زايد للفن التشكيلي، بحي الشيخ زايد، غدًا السبت، افتتاح معرض "التقاء الروح والجسد"، للفنان التشكيلي أيمن طاهر، نجل التشكيلي الراحل صلاح طاهر.

وفي السادسة من مساء بعد غد الأحد، يفتتح معرض استيعادي للفنان الراحل علي الروبي، وذلك بقاعة الهناجر في مقرها الكائن بساحة الأوبرا بأرض الجزيرة، ويستمر المعرض حتى 20 يناير الجاري.

وفي السادسة مساء غد السبت، يفتتح الفنان التشكيلي ياسر نبايل، فعاليات معرضه الشخصي، والذي يقام تحت عنوان "إلي موديلياني"، والذي يستمر حتي التاسع من شهر فبراير القادم، وذلك بقاعة ليوان.

أما في السادسة من مساء اليوم الجمعة، يفتتح الخزاف محمد مندور، معرضه الفردي الخاص، والذي يقام بعنوان "ابن الفسطاط"، وذلك بجاليري بيكاسو بالزمالك، هذا ويستمر المعرض حتي الرابع من شهر فبراير القادم.

في سياق متصل، وفي قاعة بيكاسو للفن التشكيلي أيضًا، يطلق فنان الكاريكاتير عمرو فهمي، فعاليات معرضه الفردي "أهل كايرو تو"، وذلك في نفس التوقيت ــ السادسة مساء اليوم ــ ويستمر المعرض حتى 4 فبراير 2023.

معرض «زاد الخيال»

كما يحتضن جاليري مصر بالزمالك، افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي "زاد الخيال"، للفنان عبد الحكيم مصطفي، ويستمر المعرض حتى 2 فبراير القادم.

معرض شجرة حبنا خريطة بالمعارض التشكيلية هذا الأسبوع معرض زاد الخيال معرض ابن الفسطاط معرض التقاء الروح والجسد

مواد متعلقة

مكتبة مصر الجديدة العامة تحتفل بذكرى ميلاد بهاء طاهر.. غدًا

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

مدعى عام أمريكا يعين مستشارا خاصا للتحقيق فى «وثائق بايدن السرية»

زيلينسكى: الجيش الأوكرانى يكبد الروس خسائر فادحة فى سوليدار

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 13-1-2023

«عندما بعنا الكاميرا للعمدة».. حكايات يوسف وهبى أيام الصبا والشباب

الكويت تدين الهجوم الإرهابى قرب وزارة الخارجية الأفغانية

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال