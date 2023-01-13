الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فتح التقديم بعد شهرين.. تعرف على شروط والأوراق المطلوبة للقبول بالمدارس اليابانية

المدارس اليابانية
المدارس اليابانية

حددت إدارة المدارس المصرية اليابانية شروط وسن القبول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2023-2024 م، مشيرة إلى أن فتح باب التقديم سيكون خلال شهر مارس أو أبريل المقبل.

وأوضحت وحدة إدارة المدارس، أن شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية اليابانية:

أولا: النظام التعليمي

1- المدارس المصرية اليابانية هي مدارس حكومية لغات.

2- الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

3- المنهج المستخدم في المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة "التوكاتسو" كأنشطة أساسية.

4- لغة التدريس في المدارس هي اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus.

5- تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس.

6 يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية وذا أبوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

7- يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول اكتوبر من عام 2023.

8- لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.

ثالثا: الأوراق المطلوبة

1- شهادة ميلاد مميكنة للطفل / التلميذ حديثة الإصدار (لا تزيد عن شهر).

2- بطاقة الرقم القومى لولى الأمر (سارية).

3- إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بسته أشهر على الأقل (توثيق رسمي) وذلك في حالة اختلاف محل الإقامة الحالي عن المثبت في بطاقة الرقم القومي.

4- التوقيع على إقرار ولى الأمر (عدد ٢ أصل نسخة لولى الأمر ونسخة للمدرسة) وفي حالة مخالفة ولى الأمر لأي من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.

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