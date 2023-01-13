الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

هذه فرصتك الأخيرة.. رسالة نارية من مرتضى إلى كهربا

مرتضى منصور وكهربا
مرتضى منصور وكهربا

بعث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي بشأن أزمته الأخيرة مع الفارس الأبيض.

 

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا مع المصري في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة 13 من بطولة الدوري.

 

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية " سأمنحك يا كهربا مهلة 6 أيام وهناك جلسة يوم 2 فبراير المقبل".

 

وأضاف " (محدش هينفعك يا كهربا)، مستعد أقسط لك الغرامة ولكن تعالى وصور فيديو لمدة 3 دقائق، وقول أنا فلان الفلاني وقول من الذي حرضك".

 

وتابع " بعد ذلك سأقوم بتقسيط الغرامة، قم بإنقاذ نفسك، لدي بيان بكل ممتلكاتك لقد ضحكوا عليك وقالوا لك ستلعب مباراة المصري البورسعيدي".

 

وأتم " أعطيك فرصة أخيرة بشرط أن تكشف من الذي حرضك". 

مرتضى منصور محمود كهربا الزمالك الاهلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

أستاذ اقتصاد: مصر تحتاج لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

رضا أحمد: الاسم الأدبى للمبدع عنوان كبير للهوية الأدبية

محمد .. متسابق بـ«الدوم»: بعتبر نفسى ممثل للسويس فى الغناء

المجموعة القصصية «أحوال للروح» على طاولة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

هذه فرصتك الأخيرة.. رسالة نارية من مرتضى إلى كهربا

فتح باب التقديم برياض أطفال المصرية اليابانية للعام الدراسى القادم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال