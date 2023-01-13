هذه فرصتك الأخيرة.. رسالة نارية من مرتضى إلى كهربا

بعث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي بشأن أزمته الأخيرة مع الفارس الأبيض.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا مع المصري في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة 13 من بطولة الدوري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية " سأمنحك يا كهربا مهلة 6 أيام وهناك جلسة يوم 2 فبراير المقبل".

وأضاف " (محدش هينفعك يا كهربا)، مستعد أقسط لك الغرامة ولكن تعالى وصور فيديو لمدة 3 دقائق، وقول أنا فلان الفلاني وقول من الذي حرضك".

وتابع " بعد ذلك سأقوم بتقسيط الغرامة، قم بإنقاذ نفسك، لدي بيان بكل ممتلكاتك لقد ضحكوا عليك وقالوا لك ستلعب مباراة المصري البورسعيدي".

وأتم " أعطيك فرصة أخيرة بشرط أن تكشف من الذي حرضك".