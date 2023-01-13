الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فولهام يعمق جراح تشيلسى بثنائية برازيلية فى الدورى الإنجليزى

تشيلسي وفولهام
تشيلسي وفولهام

واصل تشيلسي ترنحه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما خسر 1 / 2 أمام مضيفه فولهام، مساء الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة للمسابقة.

وتجمد رصيد تشيلسي، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 7 انتصارات و4 تعادلات، عند 25 نقطة، ليبقى في المركز العاشر بترتيب المسابقة، علما بأنه حقق فوزا وحيدا في لقاءاته التسعة الأخيرة بالبطولة.

في المقابل، ارتفع رصيد فولهام، الذي واصل صحوته في البطولة بتحقيقه فوزه الرابع على التوالي والتاسع في المسابقة هذا الموسم، إلى 31 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس، بفارق 4 نقاط خلف المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبادر البرازيلي المخضرم ويليان بالتسجيل لمصلحة فولهام في الدقيقة 25، لكن السنغالي خاليدو كوليبالي أحرز هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 47.

واضطر تشيلسي للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه البرتغالي جواو فيليكس، المنتقل حديثا للفريق اللندني قادما من أتلتيكو مدريد، في الدقيقة 58، ليستغل فولهام النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أضاف البرازيلي كارلوس فينيسيوس الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 73.

تشيلسى فولهام الإنجليزي الدورى الانجليزى ويليان

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