الجمعة 13 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عمدة لندن: المدينة تضع قواعدها الخاصة بالهجرة

لندن
لندن

قال عمدة لندن صادق خان إنه يجب على لندن أن تكون قادرة على وضع قواعد الهجرة الخاصة بها لضمان وجود عدد كافٍ من العمال المهرة لإدارة الخدمات الأساسية.

 

ودعا  إلى إصلاح العلاقة مع أوروبا - وإنهاء "تعهد الصمت" بشأن "الضرر الهائل" الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.


لكن دعوة عمدة لندن، وهو تابع لحزب العمال، إلى "نقاش عملي" حول مزايا الانضمام إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي - الأمر الذي قد يسهل على العمال الأوروبيين دخول المملكة المتحدة - يضعه في خلاف مع زعيم حزب العمال كير ستارمر، الذي استبعد ذلك.


وأضاف خان، خلال العشاء في مقر عمدة لندن في "مانشن هاوس"، أن فقدان أكثر من 80 ألف عامل مولود في الاتحاد الأوروبي كان يشكل "ضغطاً هائلاً" على صناعات الضيافة والبناء في العاصمة.


وقال عمدة لندن: "لقد ارتفع الآن عدد الشركات في مدينتنا التي كانت تعاني من نقص واحد على الأقل في العمال ذوي المهارات ليصل إلى ما يقرب من سبعة من كل 10"


واختتم الكلمة قائلاً: "إن نقل الصلاحيات إلى لندن والسماح لنا بإنشاء قائمة خاصة لاحتياجاتها من العمالة سيكون إحدى الطرق لمنح الشركات القدرة على جذب المواهب والاحتفاظ بها في المجالات التي هم في أمس الحاجة إليها".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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