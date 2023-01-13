الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طارق الشناوى يطالب بتحويل مصطفى كامل نقيب الموسيقيين للتحقيق

طارق الشناوي
طارق الشناوي

هاجم الناقد الفني طارق الشناوي، الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على خلفية تصريحاته الأخيرة حول تعاطي الكثير من أعضاء النقابة المخدرات.

طارق الشناوي يهاجم مصطفى كامل

وكتب الشناوي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، “نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يهين أعضاء النقابة الذين وضعوه على الكرسي عندما قال إن أكثر من نصفهم لو حللوا دماءهم لاكتشفنا أنهم مدمنو مخدرات، من المفروض أن يسارع أعضاء الجمعية العمومية بإحالة نقيبهم للتحقيق فورا، هذا هو أقل ما يمكن أن يحدث لنقيب مؤتمن على أعراض عدة آلاف من فناني مصر فنكتشف أنه هو الذي يفضحهم وينتهك شرفهم وبلا أي دليل إثبات".

وتابع: "مصطفى كامل لا يدرك حتى الآن أن ما يجوز تداوله في جلسة خاصة لا يمكن ذيوعه على الملأ أمام الكاميرا، لأنها في نهاية الأمر خيبة بالويبة” .

وتحدث المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين عن مطربي المهرجانات وسر الخلاف بينه وبين مطرب الراب ويجز، مُشيراً إلى أنه لا يعرف عنه شيئاً مادام أنه لم يتوجه للنقابة لكى يقنن أوضاعه ويجعل ما يقدمه بشكل رسمي. 

 

تصريحات مصطفى كامل

وأكد كامل في تصريحات له على أنه لا يخاف ولا يهاب من الفنان محمد رمضان، ولا أي شخص آخر، مُضيفاً: "محمد رمضان حبيبي، ولو قلع القميص هزعل طبعاً ، قلع القميص والصدر ده مش عندي".

وقال إن الفن المصري أهم من قضية الفنانة شيرين عبد الوهاب، وأن النقابة ليست مختصه بما حدث معها، مُضيفاً:"ياما سمعنا عن فنانين بيدمنوا، وده سلوك شخصي يشين صاحبه". 

 

وبسؤاله عن موقفه من إجراء الفنانين لتحليل مخدرات داخل النقابة، فقال: "أتمنى هذا الأمر لكن لو النقابة عملت تحليل مخدرات مع التجديد السنوي للمطربين نصهم هيقعد في البيت".

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