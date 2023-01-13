الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مجدى بدران: مليون إصابة بالأمراض الجنسية يوميا

الإيدز
الإيدز

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الإيدز حالة مرضية مزمنة يسببها فيروس نقص المناعة البشري، حيث يجعل هناك نقص في المناعة، ويتسبب في حدوث الكثير من المشاكل. 

 

وأضاف بدران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية منه فاروق، أن طرق الإصابة تتمثل في الذين يمارسون الجنس بأي شكل من الأشكال دون حماية، والعلاقات الغير عفيفة، الإصابة بعدوى أخرى منقولة جنسيًا، مثل الزهري أو الهربس أو إلتهاب المهبل الجرثومي وهو ما يزيد من فرص العدوى، وكلما وجد مرض جنسي آخر كلما زادت فرصة العدوى.

 

وأوضح أن في كل يوم يوجد مليون إصابة بالأمراض الجنسية وهي ثلاثين مرض بخلاف الإيدز، نتيجة الإبر والمحاقن وأدوات الوشم، وأي شيء ثاقب للجلد.

 

وأشار إلى طرق حماية الأمهات الحوامل للأجنة من الاصابة بالإيدز، قائلاً:"إذا كانت مصابة فلابد أن تتناول الدواء، والذي توفره الدولة مجانًا، ومن المهم أن تتناوله مدى الحياة، ويجب عند الولادة أن تكون قيصرية، والإمتناع بعد ذلك عن الرضاعة الطبيعية، كما يأخذ المولود جرعة وقائية بحسب وزنه لمدة 6 أسابيع، ثم يتم فحص PCR، وذلك بعد 8 أسابيع، لتحديد موقفه، فإذا تأكدت الإصابة يتم تحويله إلى أقرب مركز حتى يتناول العلاج، وإذا لم يتم التأكيد يستمر في الرضاعة الطبيعية ويعاد تحليل المتابعة".

 

وأكد أنه أصبح لدينا القدرة على حماية الطفل من الإصابة، إذا كانت الأم مصابة، لكن عليها أن تتناول العلاج مدى الحياة.

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