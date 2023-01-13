القبض على 3 متهمين بسرقة 10 آلاف دولار من أحد المصانع بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف غموض وملابسات سرقة 10 آلاف دولار من داخل خزينة مصنع فى منطقة الصف، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص عقب تسلقهم سور المصنع، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وإعادة المبلغ.

تلقى قسم شرطة الصف بلاغًا من صاحب مصنع يفيد بسرقة 10 آلاف دولار من داخل خزينة المصنع، وتم تشكيل فريق بحث وتحري لتحديد مرتكبي الجريمة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال العاملين بالمصنع وفحص العاملين الحاليين والسابقين بالمصنع، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين إن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص عقب تسللهم سور المصنع.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم استعادة المبلغ كاملًا.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.