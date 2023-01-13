الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الدوم».. يستعرض تجربة أبو ضحكة جنان «إسماعيل ياسين»

إسماعيل ياسين
إسماعيل ياسين

بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني لبرنامج "الدوم" والمُذاع عبر فضائية "DMC".

وجاء اختيار للمتسابقين من كافة المحافظات وبلغ عددهم 25 ألفاً ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

ولجنة التحكيم مكونة من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تم إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي  لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التلفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

وعرض البرنامج تقريراً عن إسماعيل ياسين صاحب الصحة التي دخلت كل بيوت مصر.

وكانت تجربة إسماعيل ياسين عشان يدخل بوابة النجوم مكنتش سهله أبداً كان ابن عيلة غنية بس الزمن جه عليه لما والده خسر فلوسه فاطر إنه يشتغل في محل قماش.

المفاجأة انه كان شايف نفسه مطرباً فنط من القطر للقاهرة وكان كل إلا في جيبه 6 جنيهات علشان يقدم في معهد الموسيقى وفي اللحظة دي اسودت الدنيا في وشه واشتغل سايس كل ده عشان يكفي مصاريفه لحد ما وصل والدنيا ضحكت له لما قابل الكاتب الكبير أبو السعود الإبياري وقال له انسى الغنا الطربي أنت هتكسر الدنيا في حتة تانية وكتب له مونولج هدية وبدأ إسماعيل ياسين من هنا.

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