الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

انطلاق حلقة تجربة الأداء من الموسم الثانى لبرنامج «الدوم»

متسابق
متسابق

بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني لبرنامج "الدوم"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كافة المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تم إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي  لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التلفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

وقال محمد من بورسعيد فئة التمثيل: "جيت الموسم اللي فات بس مكنش ليا حظ، وجيت عشان خاطر أخويا الله يرحمه كان بيشجعني وكان مبسوط بيا جدًا".

مواد متعلقة

مدحت شلبى للمستبعدين من «كابيتانو مصر»: أول مرة أعلق فيها سقطت

«كابيتانو مصر».. مدحت شلبى: لحظة استبعاد اللاعبين قاسية جداً

مدحت شلبى يثنى على مواهب «كابيتانو مصر» فى ضربات الجزاء

مدحت شلبي: «كابيتانو مصر» فكرة ممتازة بتلف كل المحافظات

«برافو عليك».. مدحت شلبي يمازح مواهب «كابيتانو مصر» بإيفيهات الماتشات

موهوب: نفسى أفوز بـ«كابيتانو مصر» ومحمد صلاح مثلى الأعلى

بث مباشر.. انطلاق الموسم الثانى من برنامج «الدوم»

محافظ كفر الشيخ: منافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الغذائية بتخفيضات 30%

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

انفوجراف| دول عانت من التضخم والأزمة الاقتصادية فى بداية 2023

إعلام أمريكى: ترامب اقترح استخدام السلاح النووى ضد كوريا الشمالية

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13-1-2023 فى مصر

الولايات المتحدة وبريطانيا تتفقان على تنفيذ جسر لتدفق البيانات العالمية بينهما

قارئة التاروت تكشف أسرارًا خاصة فى حياة النجم خالد الصاوى

محمود جاد يعتذر لـ جماهير الأهلى بسبب إهداره الوقت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال