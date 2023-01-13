انطلاق حلقة تجربة الأداء من الموسم الثانى لبرنامج «الدوم»

بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني لبرنامج "الدوم"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كافة المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تم إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التلفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

وقال محمد من بورسعيد فئة التمثيل: "جيت الموسم اللي فات بس مكنش ليا حظ، وجيت عشان خاطر أخويا الله يرحمه كان بيشجعني وكان مبسوط بيا جدًا".