الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متسابقة بـ«الدوم»: جوزي صمم إني أحقق حلمي وأمثل

جريدة الدستور

بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني لبرنامج "الدوم" والمُذاع عبر فضائية "DMC"، وجاء اختيار المتسابقين من كافة المحافظات وبلغ عددهم 25 ألفاً ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

ولجنة التحكيم مكونة من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تم إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي  لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التلفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

وقالت بثينة حسين مصطفى من بورسعيد فئة التمثيل: "عندي حلم نفسي أحققه اتعطلت شوية بسبب حاجات في حياتي من ضمنها وفاة والدي، بس لما اتجوزت وبقي عندي طفل جوزي صمم أني أحقق حلمي وذاتي".

وتابعت: "جوزي من أهم الداعمين في حياتي".

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