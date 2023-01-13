بطولة العالم لكرة اليد.. إسبانيا والسويد تفوزان بأقل مجهود وأيسلندا تهزم البرتغال بصعوبة

أسدل الستار عن مباريات اليوم الثاني من بطولة العالم لكرة اليد الثامنة والعشرين والتي تُقام بتنظيم مشترك بين دولتي بولندا والسويد.

واتسمت مباريات اليوم بانتصار المنطق في جميع المواجهات باستثناء مفاجأة واحدة تمثلت في تحقيق إيران لفوزها الأول تاريخيا في البطولة وذلك على حساب منتخب شيلي المتمرس في منافسات بطولات العالم.

وتغلب منتخب السويد صاحب الأرض وبطل العالم لأربع مرات سابقة على ضيفه المنتخب البرازيلي بنتيجة 26/18.

ولعب مع المنتخب البرازيلي محترف الأهلي السابق راؤول نانتس فيم ضمت تشكيلة السويد مجموعة من أفضل لاعبي العالم من بينهم هامبوس.

جاء الشوط الأول قويا من جانب راقصي السامبا الذين نجحوا في إرهاق أصحاب الأرض وانتهى الشوط بفارق هدفين فقط بنتيجة 11/9 للسويد.

وفي الشوط الثاني استغل المنتخب السويدي صخب جماهيره وأفضلية الأرض لينجح في فرض هيمنته على البرازيل ليتسع الفارق وتنتهي المباراة لصالح السويد بنتيجة 26/18.

بهذه النتيجة تصدر المنتخب السويدي المجموعة الثالثة بالتساوي مع منتخب كاب فيردي الذي انتصر على أورجواي بنتيجة 33/25 ليصبح المنتخبان لديهما نفس الفارق من الأهداف إلا أن المنتخب الإفريقي سجل أهداف أكثر من أصحاب الأرض.

وفي المجموعة الأولى حقق المنتخب الإسباني الفوز على منتخب مونتينيجرو بنتيجة 30/25.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 15/12 للإسبان قبل أن يتسع الفارق خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة 30/25.

واعتلت إسبانيا صدارة مجموعتها مبكرا بفارق الأهداف أمام إيران التي انتصرت على شيلي بفارق هدف وحيد وبنتيجة 25/24.

وفي أحدى أقوى مباريات اليوم حقق منتخب أيسلاندا فوزا مثيرا على منتخب البرتغال بنتيجة 30/26 في مواجهة أوربية خالصة ضمن منافسات المجموعة الرابعة من الدور التمهيدي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 15/15 قبل أن ينجح منتخب أيسلندا في حسم المباراة بفضل السرعة الكبيرة التي تمتع بها لاعبوه هجوما ودفاعا.

واحتلت أيسلندا المركز الثاني في هذه المجموعة بفارق الأهداف خلف منتخب المجر الذي انتصر على كوريا الجنوبية 35/27.

ويستعد منتخب مصر لقص شريط مشاركته في بطولة العالم بمواجهة قوية أمام منتخب كرواتيا مساء غد على أمل إلحاق الهزيمة الأولى بمنتخبات أوروبا على يد منتخب غير أوروبي، في مواجهة من المقرر أن تحدد بشكل كبير متصدر المجموعة السابعة من المونديال.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورتس التي أعلنت عن حصولها على حقوق كافة مباريات الفراعنة في بطولة العالم.