مدحت شلبى للمستبعدين من «كابيتانو مصر»: أول مرة أعلق فيها سقطت

بدأت فعاليات الحلقة السابعة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، والمُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وانتهت المباراة بالتعادل لتذهب المباراة لضربات الجزاء ويفوز فريق كابتن محمود أبو الدهب والذين يحملون اسم كابتن محمود الجوهري.

وأعطى مدحت شلبي الشارة الذهبية لحازم اليماني رقم 3 قائلاً: "هارد لك وتتعوض إن شاء الله".

وواسى المواهب التي تم استبعادها من البرنامج قائلاً: "متزعلش أنا أول مرة روحت أعلق فيها سقطت".