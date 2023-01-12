«كابيتانو مصر».. مدحت شلبى: لحظة استبعاد اللاعبين قاسية جداً

بدأت فعاليات الحلقة السابعة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، والمُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وتشتعل الحلقة بمنافسة قوية بين فريقي كابتن سيد معوض، وكابتن أبو الدهب، بحضور كابتن مدحت شلبي.

وانتهى المباراة بالتعادل ليذهب المباراة لضربات الجزاء ويفوز فريق كابتن محمود أبو الدهب والذين يحملون اسم كابتن محمود الجوهري.

وأعطى مدحت شلبي الشارة الذهبية لحازم اليماني رقم 3 قائلاً: "هارد لك وتتعوض إن شاء الله".

وعلق مدحت شلبي علي لحظة استبعاد اللاعبين بعد الخسارة قائلاً: "استبعاد اللاعبين في السن ده بتبقي قاسية جدًا".