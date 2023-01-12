الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تعليق مؤثر للمعلم صاحب الصورة التي ظهر فيها يطعم طفلاً من ذوى الهمم

المعلم والطفل
المعلم والطفل

علق إبراهيم سليمان عليوة، مدرس التربية الفنية بمدرسة كوم النور للتربية الفكرية على الصورة المنتشرة على السوشيال ميديا، والتي ظهر فيها وهو يُطعم طفلاً من ذوي الهمم: "شعرت بمنتهى السعادة للتعليقات الجميلة على الصورة، أنا لقيت تلميذ من ذوي الهمم ومكنش عارف ياكل وقمت بواجبي وساعدته على تناول الطعام".

ووجه سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، الشكر لوزرير التعليم الدكتور رضا حجازي، على اهتمامه بالمرحلة الخاصة بالتربية الخاصة: "معتادون كهيئة تدريس في المدرسة وفي التربية الخاصة، على العمل مع هؤلاء الطلاب بهذا الشكل".

وتابع: "نتعامل مع الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة من قلوبنا، هم ملائكة وكل المعلمين في المدرسة يمتلكون نفس القدر من الإنسانية في التعامل مع هؤلاء الطلاب، كما أنهم يتعاملون بأكثر من ذلك".

وانتشرت على موقع التواصل فيسبوك صورة إنسانية حازت على تعاطف جميع رواد فيس بوك خلال الساعات الماضية وظهر في الصورة معلمٌ مصريٌ بإحدى مدارس التربية الفكرية بكوم النور، قام أثناء رحلة مدرسية بإطعام "تلميذ تربية فكرية" بيده بعد أن لاحظ أنه غير قادر على أن “يتناول طعامه بنفسه بسبب حالته”.

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