مدحت شلبي: «كابيتانو مصر» فكرة ممتازة بتلف كل المحافظات

بدأت فعاليات الحلقة السابعة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المُذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وتشتعل الحلقة بمنافسة قوية بين فريقي كابتن سيد معوض، وكابتن أبو الدهب، بحضور كابتن مدحت شلبي.

ويأمل كلي الفريقين في الفوز بعد تحقيق أول فوز لهم في الحلقات السابقة، وعلق كابتن مدحت شلبي:" فكرة ممتازة إنك تلف كل محافظات مصر وتجيب عدداً كبيراً جداً وتصفي فيه، لغاية لما توصل لعدد محدد".