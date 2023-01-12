تحدي الـ 200 جنيه|مدحت شلبي يشعل حماس متسابقي «كابيتانو مصر»

حل كابتن مدحت شلبي، ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، حيث التقى خلالها بمتسابقي البرنامج وتعرف عليهم ودارت بينهم حول أمهرهم في اللعب.

تحدي الـ 200 جنيه

وخلال الحلقة، دخل “شلبي” مع اللاعبين في عدة تحديات، منها أن يقوم بتسديد ضربة جزاء على لاعبي الفريقين ومن يقوم بصدها يأخذ 200 جنيه، وبعدها قام بتنظيم مسابقة معلومات رياضية وفنية وثقافية للمتسابقين على أن يحصل الفائز على 200 جنيه موقعة من الكابتن مدحت شلبي.

تفاصيل البرنامج

برنامج "كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد ٢٠٠٨، من أجل اختيار أفضل ١١ لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبى فرق كرة القدم.