بث مباشر.. انطلاق الموسم الثانى من برنامج «الدوم»

يقدم "الدستور" لمتابعيه بثًا مباشرًا عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الخميس، لبرنامج "الدوم" بوابة النجوم في موسمه الثاني.

أعلنت قناة "dmc" عن عودة برنامج "الدوم" بوابة النجوم، فى موسمه الجديد كأقوى وأكبر برنامج لاكتشاف المواهب، وذلك بداية من اليوم الخميس وغدًا الجمعة 12 و13 يناير، حيث أشار التقرير إلى أن البرنامج لف مصر ووقف بـ6 محطات حتى يكون قريبًا من المواهب المصرية، وكانت البداية بمدن القناة.

وفى وقت سابق، قالت الإعلامية هدير أبوزيد، مقدمة برنامج التاسعة، إن الشركة المتحدة أعلنت قرب انطلاق الموسم الثانى من برنامج الدوم.

وأضافت: "عودة برنامج الدوم عودة لاكتشاف مواهب جديدة وهو شيء مهم جدًا جدًا، وكما تعرفون أن عددا كبيرا من نجوم الدوم حصلوا على فرص في التمثيل والغناء والتقديم التليفزيونى منهم يارا مجدى، وهو ما يسعدنا لأن بلدنا مليانة مواهب وده شىء يسعدنا جدا".