مدحت شلبى للاعب من جنوب سيناء: كابيتانو مصر فرصة عظيمة

تواجد الإعلامي الكبير مدحت شلبي ضمن حلقة اليوم من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الكروية والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وجاء ذلك تأكيدا لما نشره الدستور عن ضيف الحلقة من قبل.

وأدار شلبي حوارا مع اللاعبين الصغار وحين سأل أحد اللاعبين عن محافظته وقال اللاعب إنه من جنوب سيناء قال إنه سعيد للغاية موجها حديثه للاعب: «فرصة عظيمة إنك تسافر وتيجي علشان كابيتانو مصر».

وطلب مدحت من اللاعبين تذكر بعض الجمل التي يقولها خلال تعليقه على المباريات وتفاعل معه الشباب بشكل كبير خلال الحلقة بشكل كوميدي خفيف.

تواجدت كاميرا برنامج «كابيتانو مصر» في محافظاة الإسماعيلية مقدمة قصة إنسانية مميزة للاعب الناشئ عمر محمد حسن الذي تذكر يوما قاسيا عليه يوم رفضه من النادي وحزنه هو ووالده حتى تقدم للمشاركة في برنامج كابياتنو مصر.

وعبر اللاعب عن سعادته البالغة في في التواجد بالمنافسة وأنها ستكون بداية قوية للغاية ويتمنى أن يكون كابيتانو مصر خلال المشروع الرياضي الأقوى.

تقام خلال حلقة اليوم ضمن مباريات بطولة «كابيتانو مصر» مباراة قمة المجموعة بين فريقي «محمد لطيف» بقيادة الكابتن سيد معوض في مواجهة «محمود الجوهري» بقيادة الكابتن محمود أبو الدهب

تأتي المباراة في افتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة والتي يحتل فيها فريق لطيف 3 نقاط بينما يحتل فريق الجوهري نقطتين ومن المقرر أن يحتل الفائز بالمباراة صدارة المجموعة.