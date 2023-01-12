الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دغموم أفضل لاعب في مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

عبد الرحيم دغموم
عبد الرحيم دغموم

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن أفضل لاعب في مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي التي أقيمت اليوم الخميس ببطولة الدوري.

وكان التعادل السلبي قد حسم نتيجة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي التي أقيمت على أرضية ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

واختارت رابطة الأندية عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط المصري كأفضل لاعب في المباراة نظرًا لأدائه المميز مع الفريق أمام الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية على تويتر تغريدة "صاحب المجهود الوفير والأداء الكبير، عبد الرحيم دغموم هو رجل المباراة خلال مواجهة الأهلي أمام المصري".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بعد أن حقق الفوز في  9 مباريات وتعادل في 4 مباريات.

بينما يحل المصري بالمركز الثامن بجدول ترتيب الدوري ولديه 18 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مواجهات والتعادل بـ6 مباريات وتلقى 3 هزائم.

الجزائري عبد الرحيم دغموم الاهلى المصرى البورسعيدى الدورى المصرى

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