مدحت شلبى فى حلقة اليوم من «كابيتانو مصر»

تواجد الإعلامي مدحت شلبي ضمن حلقة اليوم من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الكروية الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك تأكيدًا لما نشره "الدستور" عن ضيف الحلقة من قبل.

برنامج كابيتانو مصر

تقام خلال حلقة اليوم ضمن مباريات بطولة «كابيتانو مصر» مباراة قمة المجموعة بين فريقي «محمد لطيف» بقيادة الكابتن سيد معوض في مواجهة «محمود الجوهري» بقيادة الكابتن محمود أبوالدهب.

تأتي المباراة في افتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة، والتي يحتل فيها فريق لطيف 3 نقاط، بينما يحتل فريق الجوهري نقطتين، ومن المقرر أن يحتل الفائز بالمباراة صدارة المجموعة.

وخلال الحلقة تواجد الإعلامي شريف مدكور ضيفا على برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الكروية والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعرض يومي الخميس والجمعة على قناة أون في تمام الساعة العاشرة.

أدار "مدكور" حوارًا خفيفًا مع 2 من الناشئين، وقال لهم إنه أحضر لهم مفاجأة فتفاجئ الناشئون بدخول عدد من الأمهات عليهم وبدأ شريف في مناقشتهن ومحاورتهن في حياتهن الشخصية وحبهن لكرة القدم.