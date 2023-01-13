الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

اعرف حالة الطقس اليوم الجمعة 13-1-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس اللطيف وسط النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مع استمرار برودة الطقس في ساعات النهار الباكر والليل واستمرار الشبورة المائية، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 13-1-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها اليوم أن يسود الطقس البارد فى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

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ويستمر تكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية لذا تحذر هيئة الأرصاد الجوية السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر مع ترك مسافة بين السيارات وبعضها، كما تنشط الرياح بسرعة 30 كم في الساعة، مع غيوم جزئية.

وعن خارطة الأمطار على محافظات الجمهورية اليوم الجمعة أوضحت هيئة الأرصاد الجوية  تعرض السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري لأمطار قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة 60% تقريبا، مع نشاط رياح أحيانا بسرعة 32 كم في الساعة.

وكانت بعض المحافظات وعلى رأسها الإسكندرية قد تعرضت إلى أمطار غزيرة تصل لحد السيول، بالإضافة إلى رياح شديدة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتسببت في غرق عدد من شوارع بمختلف أحياء الإسكندرية، وخاصة في المناطق الشعبية.

درجات الحرارة المتوقعة 

  • القاهرة الكبرى العظمى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.
  • السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.
  • السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.
  • شمال الصعيد العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات.
  • جنوب الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

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الطقس الأرصاد الجوية الشبورة المائية الامطار رياح الإسكندرية السيول

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