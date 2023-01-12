مباراة تعادل الأهلي والمصري في الدوري العام الخميس 12/يناير/2023 - 09:08 م 1/12/2023 9:08:15 PM الاهلي والمصري شارك طباعة received_3399505320308691 received_529763055604885 received_715872916907706 received_919870842727451 received_854702152473054 received_568960535244509 received_911807603507794 received_1278799576023305 received_1679207182475944 received_944679076688850 received_599436932021108 received_3273251689604300 received_760687098805855 received_1695098044279279 received_501357555400992 شارك طباعة