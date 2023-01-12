الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

مباراة تعادل الأهلي والمصري في الدوري العام

الاهلي والمصري
الاهلي والمصري

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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