صفاء النجار: مكتبة لوجس هوب تنشر المحبة والأمل عبر العالم

كشفت الإعلامية صفاء النجار تفاصيل أكبر مكتبة عائمة في العالم والتي رست في بورسعيد مؤخراً.

وقالت خلال تقديم برنامجها" أطياف"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن المكتبة العائمة لوجس هوب تمرو بكل مدن وموانئ العالم حيث قام بزيارة أكثر من 480 مدينة في اكثر من 150 دولة، وأن السفينة يعمل عليها كاقم عمل من المتطوعين من أكثر من 60 دولة وهناك مدرسة علي متن السفينة يتلقي فيها الطلاب التعليم الأساسي والنظامي.

وأكدت أن المكتبة العائمة زارت بورسعيد من قبل في نوفمبر عام 2010 ومكثت في بورسعيد 6 أيام، حيث كان عدد الكتب في ذلك الوقت من 600 لـ 1000 كتاب. ولكن الآن تحمل علي متنها 50 ألف كتاب وتقدم العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية للمصرين، وانها موجودة حتي يوم 22 يناير من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن المكتبة تقدم خدمات متعددة وانشطة ثقافية متنوعة، موضحة أن سفينة مكتبة لوجس هوب تنشر المجبة والأمل عبر العالم.