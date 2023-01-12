الأهلى يتعادل سلبيا مع المصرى فى مباراة الفرص الضائعة

انتهت مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري.

ورفع الأهلي رصيده عند 31 نقطة في الصدارة كما ارتفع رصيد المصري البورسعيدي عند 18 نقطة في المركز الثامن.

أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري.

وشهدت المباراة العديد من الفرص السهلة التي أهدرها الفريقان خلال المباراة.

وشهدت الدقيقة الثامنة كرة مقوسة من الطرف الأيمن لصالح الأهلي عن طريق محمد هاني أبعدها محمود جاد حارس المصري لتصل إلى محمد شريف يمين منطقة الجزاء الذي سدد كرة يسارية أعلى عارضة المرمى الخالي من حارسه.

مرور رائع من حسين الشحات من داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي ليسدد كرة أبعدها المدافع بنجاح.

تسديدة من عمرو السولية من يمين منطقة الجزاء لصالح الأهلي تعلو العارضة.

أخطر فرصة في الشوط الأول كانت لصالح المصري في الدقيقة 19 بعد هجوم مرتد لصالح المصري عن طريق مروان حمدي الذي مرر كرة رائعة إلى جريندو داخل منطقة الجزاء تصدى لها محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ببراعة.

في الدقيقة 32 فرصة جديدة للمصري بعد عرضية مقوسة من مروان حمدي من يمين منطقة الجزاء لصالح المصري شتتها الدفاع لتصل إلى حسين السيد الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.



أحداث الشوط الثاني

مراوغة رائعة من عبد الرحيم دغموم على علي معلول وسدد كرة من يمين منطقة الجزاء لصالح المصري لكنها ارتطمت بالعارضة.

هجوم مرتد لصالح الأهلي عن طريق محمد مجدي أفشة الذي مرر كرة رائعة داخل منطقة الجزاء إلى حسين الشحات الذي سدد كرة بالقدم اليسرى مرت بجوار القائم الأيسر.

تصويبة من محمد هاني من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي ارتطمت بالدفاع وخرجت إلى ركلة ركنية.

كرة عرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء لصالح الأهلي لتصل إلى أفشة الذي سدد كرة يسارية تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

تبادل كرة رائع بين شادي حسين وأحمد عبد القادر، ليسدد الأخير من داخل منطقة الجزاء كرة على الطائر تصدى لها حارس المرمى بنجاح.