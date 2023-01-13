الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا سيرابيون مقررًا للجنة العلاقات المسكونية والحوارات بالمجمع المقدس.. تعرف عليه

الانبا سيرابيون
الانبا سيرابيون

قرر مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المعروف باسم المجمع المقدس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسكرتارية الأنبا دانيال مطران المعادي، تعيين الأنبا سيرابيون مطران لوس انجلوس، مقررًا للجنة العلاقات المسكونية والحوارات بالمجمع المقدس.

وهو من مواليد 10 نوفمبر 1951م، بمحافظة أسيوط، وحصل على بكالوريوس الطب من جامعة أسيوط في سبتمبر 1975، وخدم بأسوان وأسيوط حتى عام 1976، وترهب في 6 أغسطس 1979 م، بدير الأنبا بيشوي، بوادي النطرون، باسم الراهب سيرابيون الأنبا بيشوي.

وسيم كاهنًا يوم 18 يوليو 1981 م، وفي شهر سبتمبر 1983 انتدبه البابا االراحل شنودة الثالث للخدمة في الكنيسة القبطية بجنيف بسويسرا في الفترة من ديسمبر 1983 وحتى مايو 1985، وترقى قمصا في مايو 1985.

وسيم أسقفًا عامًا للخدمات في 2 يونيو 1985 م، وتم تجليسه على كرسي لوس أنجلوس في 14 نوفمبر 1995 م، وترقى مطرانا في 28 فبراير 2016 م.

هذا وأصدر قداسة البابا تواضروس الثاني قرار بابوي رقم 14/2013 م، بضم دير القديس الأنبا أنطونيوس بصحراء كاليفورنيا إلى إيبارشية لوس أنجلوس، ويتولى الأنبا سيرابيون الإشراف المالي والإداري والتدبير الروحي للدير، وهو رئيس المجلس الإقليمي الإكليريكي للأحوال الشخصية دورة 2015/2018 م، عن دائرة أمريكا وكندا.

هذا وقام البابا تواضروس الثاني بتعيين الأنبا سيرابيون، مطران لوس أنجلوس، والأنبا توماس مطران القوصية مقررين للجنة العلاقات المسكونية والحوارات، وتعيين الأنبا إبراهام الأسقف العام بالولايات المتحدة كمقرر مساعد للجنة، وعلى صعيد لجنة الأسرة فقرر قداسة البابا تعيين الأنبا مكسيموس، مطران بنها مقررًا للجنة، والأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق كمقرر مساعد.

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