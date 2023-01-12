الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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صفاء النجار تكشف تفاصيل أكبر مكتبة عائمة في العالم

صفاء النجار
صفاء النجار

كشفت الإعلامية الدكتورة صفاء النجار عن تفاصيل أكبر مكتبة عائمة في العالم والتي رست مؤخرًا في بورسعيد.

وقالت د. صفاء خلال تقديم برنامجها" أطياف"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إنه إذا أرت ان تلتقي بأحد الأشخاص المعروفين بحبهم للسفر والترحال علي الكرة الأرضية، فهناك مكانين يمكن أن يجتمع فيه المسافرين من كل أنحاء العالم وهما لندن وبورسعيد.

أضاف أن بورسعيد المدينة الخالدة والباسلة والتي قدمت نموذج للنضال من خلال نضالها في مقاومة العدوان الثلاثي عام 1956، موضحاً أن الصيادين كانوا قادرين علي تهريب الأسلحة لأبطال المقاومة الشعبية وإبهار العالم كله من خلال قدرتهم الكبيرة علي الصمود.

أشارت إلى أن بورسعيد مدينة خالدة تنسب إلى الخديو سعيد الذي قام بتأسيسها بعد حفر قناة السويس 1859، موضحة أن بورسعيد بها العديد من المعالم السياحية والأثرية التي لابد من زيارتها من متحف بورسعيد الحربي والقومي والذي يقدم صورة متكاملة لتاريخ المدينة منذ أيام الفراعنة.

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