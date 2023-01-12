الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

باسم أمين: تصنيفى الأعلى عربيا وأفريقيا فى الشطرنج

باسم أمين
باسم أمين

كشف الدكتور باسم أمين، أول مصري وعربي وإفريقي يحصل على لقب سوبر جراند ماستر على ألقاب الشطرنج بالعالم تفاصيل البطولة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إن لعب الشطرنج الكلاسيك هو الأصعب من الشطرنج السريع والخاطف، موضحا أن الكلاسيك يأخذ وقت طويل في التفكير ولذلك تقل الأخطاء بينما الشطرنج السريع تكثر فيه نسبة الأخطاء.

أضاف أن احتراف الشطرنج يحتاج مذاكرة وتدريب: "كل لاعب له سيستم في اللعب ويبدأ اللعب بالافتتاحية بتكون أول نقلات، وكل لاعب له طريقة لعب معروفة، ولكن وفي لاعبين متنوعين وبيبقى التحضير ضدهم صعب".

وأشار إلى أن لعب الشطرنج بدأ معه منذ أن كان عمره خمس سنوات ووالده نمى موهبته، مضيفا: أول بطولة أخذتها كانت بطولة الجمهورية تحت 12 سنة وطلعت المركز الثاني وكانت بداية مشجعة والبطولة وقتها كان سبع جولات، مفيدا بأنه أعلى مصنف في تاريخ مصر والعرب وافريقيا في تاريخ الشطرنج ووصل للتنصيف الـ51 على مستوى العالم.

وأردف "أنا محترف في ثلاث أندية أوروبية وقانون لعبة الشطرنج يسمح بذلك وبلعب في المانيا وفرنسا والسويد والدوري الألماني الاقوى في العالم، وفي مصر عشان ننافس في بطولة العالم محتاجين مدرب كويس ويكون في دعم مادي من الاتحاد ووزارة الشباب"، مؤكدا أن اتحاد الشطرنج  المصري يعاني من نقص التمويل المادي.

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