أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 13-1-2023

استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة، بالقرب من المستويات السعرية التي سجلتها أمس الخميس، حيث سجلت الفراخ البيضاء 54 جنيها في بورصة الدواجن والتي ترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، كما استقرت أسعار البيض عند نفس الارتفاع الذي سجلته منذ أسابيع وبلغت سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة 86 جنيها، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023.

أسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء 54 جنيها.

سعر الدواجن الساسو 59 جنيها.

سعر الدواجن الأمهات البيضاء 49 جنيها.

سعر الدواجن البلدي 70 جنيها.

وكانت أسعار الدواجن قد سجلت ارتفاع كبيرة منذ عدة أشهر بعد ارتفاع أسعارالأعلاف التي ظلت مكدسة في الجمارك لعدة أشهر، كما تسبب سعر الدولار في ارتفاع كبيرة في كافة أسعار السلع ومنها الفراخ والبيض .

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض عمر يوم من 11.25 جنيه إلى 11.50 جنيه.

كتكوت ساسو عمر يوم من 9.25 جنيه إلى 9.50 جنيه.

كتكوت بلدي حر عمر يوم من 06.00 جنيه إلى 07.50 جنيه

سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 12.50 جنيه إلى 13.00 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم من 20.00 جنيها إلى 21.00 جنيها.

كتكوت بط مولارد عمر يوم من 19.00 جنيه إلى 20.00 جنيها.

بط فرنساوي من 35.00 جنيها إلى 36.00 جنيها.

بط مسكوفي من 55.00 جنيها إلى 56.00 جنيها.

بط مولارد من40.00 جنيها إلى 41.00 جنيها.

سعر كتكوت رومي أسمر عمر يوم من 09.00 جنيهات إلى 10.00 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر من 85.00 جنيها إلى 86.00 جنيها في المزرعة.

سعر كرتونة البيض الأبيض من 82.00 جنيها إلى 83.00 جنيها في المزرعة.

سعر كرتونة البيض البلدي من 90.00 جنيها إلى 91.00 جنيها في المزرعة.

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