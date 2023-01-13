الجمعة 13 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تعيين الأنبا بيتر المقرر المساعد للجنة إعلام المجمع المقدس

الانبا بيتر
الانبا بيتر

قرر مجمع مطارنة واساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، المعروف باسم المجمع المقدس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسكرتارية الانبا دانيال مطران المعادي، تعيين الأنبا بيتر أسقف نورث كارولينا وكنتاكي وتوابعها بالولايات المتحدة الأمريكية، مقررا مساعدا للجنة الإعلام الجديد بالمجمع المقدس.

وهو من مواليد 10 ديسمبر 1974 م، ووالده هو الدياكون يوحنا إبراهيم المُكَرَّس في كنيسة مارجرجس والأنبا شنوده بجيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي، وقبل سفره للولايات المتحدة الامريكية كان يخدم بكنيستيّ العذراءمريم بالمطرية والعذراء بالزيتون، وهاجَر لأمريكا في سن 19 عامًا، وحصل على درجة بكالوريوس من نيوجيرسي، وعمل في مجال الحاسِب الآلي  في عدة شركات.

وترهب في 1 يوليو 2005، في دير السيدة العذراء مريم والأنبا موسى القوي بكوربس كريستي بتكساس بأمريكا، باسم الراهب موسى آفا موسى، وكان أول راهب يلتحق بهذا الدير، وعمل رُبّيتة للدير لمدة سبع سنوات، بعدها أصبح هو وكيلًا للدير، كذلك خدم في مكتبة الدير، وحصل على رتبة القمصية في فبراير 2016 م، وفي رهبنته خدم في كنيسة البابا كيرلس السادس بولاية تينيسي بأمريكا.

وكان هو هو أول مَنْ دُعِيَ للأسقفية من هذا الدير، حيث رُشِّح بتذكية من بعض الآباء، وسيم أسقفًا في 12 يونيو 2016 م، على كرسي نورث وساوث كارولينا وكينتاكي وتوابعها، بالولايات المتحدة الأمريكية، بيد قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني.

 

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