الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 350 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، اليوم الخميس، من ضبط 350 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب مخزن لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل بمحافظة القاهرة، لحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والخردوات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وعقب تقنين الاجراءات وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 350 ألف عبوة مستحضرات تجميل و1,200 طن "مواد خام" - 500000 عبوة "فارغة" - 500000 قطعة "ملصقات" مستلزمات تعبئة - 5 قطع ماكينات تغليف وطباعة وتعبئة) منتج نهائى مستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل بدون مستندات "مجهولة المصدر".

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية القاهرة 350 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر أرباح غير مشروعة صاحب مخزن

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وائل لطفي

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