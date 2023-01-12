الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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نسق فكرى وتنموى.. صحفى يرصد أهمية الحوار المجتمعى لحياة كريمة

الحوار المجتمعي
الحوار المجتمعي

كشف جمال رائف، الكاتب الصحفي بمجلة أكتوبر، عن أهمية جلسات الحوار المجتمعي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال رائف، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن الدولة المصرية لديها الإرادة السياسية القوية؛ لتحقيق مفاهيم العدالة الاجتماعية وتطبيقها على أرض الواقع من خلال مظلات الحماية المجتمعية المتنوعة.

تابع: أنه حتى في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة زادت الدولة المصرية من الدعم التمويني وغيرها من الأمور الاستثنائية في ظل الأزمات، كما أن هناك زيادة في الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور، وبالتالي فإن هناك قرار سياسي طوال الوقت يدعم تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المظلات المختلفة.

أشار إلى أن الإشادات الدولية التي نراها طوال الوقت نتاج جهد كبير استمرت الدولة المصرية في العمل عليه طوال الـ8 سنوات الماضية: "نسق فكري وتنموي يتم العمل عليه في محاور الحوار الوطني".

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