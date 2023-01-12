الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم ضبط بحوزته حشيش بالمرج

متهم
متهم

أمرت نيابة المرج، حبس متهم بالاتجار بالمواد المخدرة ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بمنطقة المرج 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها. 

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة (أحد الأشخاص–مقيم بدائرة القسم) حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش  المخدر وزنت 2،5 كجم - مبلغ مالي –هاتف محمول– سلاح أبيض "مطواة")، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(175،000 مائة وخمسة وسبعون ألف جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المرج حبس متهم الاتجار المواد المخدرة مخدر الحشيش

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