«التضامن» تكشف تفاصيل برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا

أوضح صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، تفاصيل برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، قائلًا:"إن الدولة المصرية مثلها مثل أي دولة تتأثر بتبعيات الأزمات العالمية المرتبطة بموجات الغلاء التي تعتبر فوق العادة، حيث تعاني كل شعوب العالم منها، والدولة المصرية والشعب المصري واحد من هذه الشعوب".

أضاف مستشار وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الدولة المصرية لديها خطط للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة، ووزارة التضامن من الوزارات المعنية بالفئات الأقل دخلاً والمستهدفة من توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية المرتبطة بالفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح أن هذه الفئات كثيرة جدًا، سواء كانت أسرا محدودة الدخل، أو فقدت العائل أو امرأة معيلة لأسرتها أو أشخاصا ذوي إعاقة، أو كبار السن لهم خطة أيضًا موجهة إليهم، بالإضافة إلى المحافظات الأولى بالرعاية، والمحافظات الأكثر فقرًا، مع الارتباط بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار إلى أنه حتى شهر ديسمبر بلغ عدد المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية 5.1 مليون أسرة مصرية، أي نحو 22.4 من سكان مصر يستفيدون من الدعم النقدي المشروط الذي توفره وزارة التضامن.