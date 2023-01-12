جهود «الداخلية» في ضبط قضايا المواد المخدرة (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، فيديو يوضح جهود أجهزة الوزارة في ضبط العديد من قضايا المواد المخدرة.

ومن أهم تلك الضبطيات عندما رصدت مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ومديرية أمن البحر الأحمر نشاط أحد التشكيلات العصابية شديدة الخطورة الإجرامية يعتزموا تهريب كميات كبيرة من مخدريِّ (الحشيش – الهيدرو) من خلال نقلها عبر مراكب صيد من محافظة جنوب سيناء وإنزالها قبالة سواحل محافظة البحر الأحمر وتحميلها بسيارات الدفع الرباعى تمهيدًا لترويجها على عملائهم بمحافظات الوجه القبلي.

ومن خلال التحريات أمكن تحديد نقطة استلام عناصر التشكيل العصابى للمواد المخدرة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لنهاية طريق الغردقة / سفاجا قبالة سواحل مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى بالمنطقة المشار إليها، ولدى مشاهدتهم القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية على القوات.

وأسفر التعامل عن (مصرع اثنين وضبط آخر "مصاب بطلق نارى وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج") واشتعال إحدى السيارات وامتداد النيران للمواد المخدرة المحملة بها وتقدر بحوالى (2) طن لمخدر الهيدرو، كما تم ضبط (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 طن - كمية لمخدر الحشيش وزنت 750 كيلو جرام – بندقية آلية – بندقية قناصة بالتليسكوب الخاص بها - عدد 9 خزينة بندقية – كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 3 هاتف محمول – نظارة ميدان)، وبمواجهة المتهم المضبوط أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (142,500٫000 مائة واثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إدراكًا بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء من الوقوع فى براثن المخدرات، وفي إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة.