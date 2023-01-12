«Extra news»: إقبال كبير على قوافل «معًا ضد الغلاء» في البحيرة

عرضت فضائية «Extra news» تقريرًا عن إقبال المواطنين على قوافل «معًا ضد الغلاء» في البحيرة.

وقال التقرير إنه لليوم الثاني على التوالي شهدت قرى محافظة البحيرة إقبالًا كبيرًا ومتزايدًا من المواطنين على قوافل السلع الغذائية المخفضة، تحت شعار «معًا ضد الغلاء»، والتي أطلقتها المحافظة بهدف مواجهة الغلاء والتيسير على المواطنين وخاصةً بالقرى المحرومة والأكثر احتياجًا.

وضمت القوافل ٤١ سيارة تشمل مختلف السلع الغذائية بأسعار اقتصادية بنسب تخفيض ٢٠% والتي تجوب مختلف القرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى ٣ سيارات لإسطوانات البوتاجاز للتوزيع بسعر المستودع سعة كل سيارة ٢٠٠ أسطوانة.