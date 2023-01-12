تشكيل الأهلى أمام المصرى.. برونو سافيو ومحمد شريف يقودان الهجوم الأحمر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة فريق المصري، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وبرونو سافيو وحسين الشحات وأفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وشادي حسين ومصطفى سعد ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

حافلة الفريق تصل استاد برج العرب استعدادًا لمباراة المصري

حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصلت منذ قليل إلى استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمباراة المصري التي تنطلق في السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وفور وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني للفريق على تفقد أرضية الملعب في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الختامي أمس استعدادًا لمباراة المصري، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من النقاط الفنية

في المقابل حرصت لجنة المباريات بالنادي اليوم على الإشراف الكامل على تهيئة الأجواء لجماهير الأهلي، قبل أن تستقل أسطول الأتوبيسات الذي تم توفيره بمعرفة النادي للسفر إلى مدينة الإسكندرية لحضور مباراة الأهلي والمصري في الدوري، والتي تقام مساء اليوم بملعب برج العرب..

قامت اللجنة بالتنسيق الكامل مع مجلس الإدارة بدعم جماهير الأهلي والعمل على ضرورة تواجدها لمساندة الفريق وهو يخوض مبارياته خارج القاهرة في كل المسابقات الكروية. بدأ تحرك الأتوبيسات للإسكندرية من أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد في تمام الساعة العاشرة صباحًا تباعًا.. وكان آخر موعد للتحرك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.. واطمأنت لجنة المباريات على راحة الجماهير وعدم اصطحابها لأي أدوات تشجيع تؤثر على سلامتهم سواء في السفر أو أثناء المباراة لحين العودة للقاهرة.