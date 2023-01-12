داعية يدافع عن الشعراوي.. وخالد الجندي يرد: كان معجزة تمشي على الأرض

دافع الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، مؤكدًا أنه رحل عن عالمنا منذ ربع قرن، وأن حديثه عن فؤاد البنوك كان قبل 45 عامًا.

أضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc"، أننا نتحدث أن الفقه يتغير بتغير الأحوال والزمان والأشخاص والدنيا تغيرت، مؤكدًا أن القرآن مليء بالأحكام الشرعية التي تتغير وفقًا لتغير الظروف.

أداة تقديم مختصرات للشيخ الشعراوي

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الزمان تغير وأنه سيعيد تقديم الشيخ الشعراوي من جديد وسيعيد طرح مختصرات للشيخ الشعراوي بلغة اليوم، وتقدم كل يوم ثلاثاء، ويتم شرحها ليتضح من خلالها أن الشيخ الشعراوي كان معجزة تمشي على الأرض.

وأوضح خلال "مجلس الفقه" أن ابن تيميه كل أرائه الفقهيه كانت تتماشى مع الدولة والنزاع ضد مجتمع الكفر الذي كان يغزو العالم الإسلامي وقت التتار.